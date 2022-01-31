За добу коронавірус підтвердили у 870 буковинців: географія поширення

30 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 870 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.
Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.
У Чернівецькому районі виявили 704 випадки інфікування, з них 385 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 41, у Дністровському – 125.
У лікарнях області станом на 30 січня перебуває 1 026 людей. У 891 пацієнта підтверджений COVID-19, інші 135 – мають підозру на інфікування. За останню добу 45 буковинців одужали від коронавірусу.
За минулу добу до лікарень шпиталізували 90 людей. Двоє людей з коронавірусом померли.
Що відомо
- Загалом в області виявили 134 578 випадків інфікування коронавірусом, 117 507 людей одужали, а 3 130 померли.
- 25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 292 648 людей, що складає 32,52% населення області. Другою дозою імунізували 279 343 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 413 людей.
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