COVID-19: на Хмельниччині підтвердили ще 2092 нових випадки захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 30 січня у лабораторіях підтвердили 2092 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 236 людини. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, не зафіксовано летальних випадків.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 485 досліджень методом ПЛР, 2 – методом ІФА, 342 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1323 – Хмельницький район;

394 – Шепетівський район;

375 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 18167 людей: 993 лікується стаціонарно, 17174 – амбулаторно. З них 2785 – діти, 557 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,4%. В лікарнях перебувають 993 хворих, 97 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 166991 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 11814 – діти, 6596 – медпрацівники. Одужали від хвороби 145341 людина (87% від підтверджених випадків), з них 9029 – діти, 5999 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3483 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 31 січня:

Хмельницький район: всього випадків – 99248; з них лікуються – 10283; одужали – 87152; летальних – 1813

Шепетівський район: всього випадків – 31776; з них лікуються – 4036; одужали – 27015; летальних – 725

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 35967; з них лікуються – 3848; одужали – 31174; летальних – 945

Що відомо