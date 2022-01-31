Дергачівський районний суд відпустив 18-річну матір, підозрювану у вбивстві новонародженої доньки, під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура готує апеляцію — просить взяти жінку під варту.
Про це 31 січня повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
"У зв’язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення прокуратура оскаржуватиме вказану ухвалу до суду апеляційної інстанції", — повідомив Чубенко.
За його словами, жінка спочатку сказала, що задушила дитину.
"Коли поліція приїхала на місце події та спілкувалася з жінкою, вона повідомила, що задушила дитину, а потім викинула до туалету на вулицю", — сказав Чубенко.
Вже у суді під час обрання запобіжного заходу заявила, що дитина "задихнулася випадково", коли жінка необережно притисла немовля до грудей.
"Підозрюваній буде призначена психіатрична експертиза", — зазначив Чубенко.
Матері загрожує до 15 років ув'язнення.
Що відомо
- 29 січня поліція повідомила, що під Харковом, у Дергачівській громаді, 18-річна жителька вбила новонароджену доньку. Жінці, яка має ще одну дитину, загрожує ув'язнення.
- У Харкові існує "Вікно життя": за три роки там залишили шістьох немовлят.