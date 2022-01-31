Дергачівський районний суд відпустив 18-річну матір, підозрювану у вбивстві новонародженої доньки, під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура готує апеляцію — просить взяти жінку під варту.

Про це 31 січня повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"У зв’язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення прокуратура оскаржуватиме вказану ухвалу до суду апеляційної інстанції", — повідомив Чубенко.

За його словами, жінка спочатку сказала, що задушила дитину.

"Коли поліція приїхала на місце події та спілкувалася з жінкою, вона повідомила, що задушила дитину, а потім викинула до туалету на вулицю", — сказав Чубенко.

Вже у суді під час обрання запобіжного заходу заявила, що дитина "задихнулася випадково", коли жінка необережно притисла немовля до грудей.

"Підозрюваній буде призначена психіатрична експертиза", — зазначив Чубенко.

Матері загрожує до 15 років ув'язнення.

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