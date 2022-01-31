У Краматорську проводять голосування та збір ідей щодо зовнішнього вигляду пам’ятника загиблим від обстрілу бойовиків 10 лютого 2015 року. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Наразі проводиться відбір ескізів пам'ятника загиблим під час обстрілу Краматорська", — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що ескізи можна надсилати на пошту: [email protected] Також серед вже отриманих ескізів проводиться голосування.

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Що відомо

8 лютого в Краматорську відбудуться громадські обговорення щодо зовнішнього вигляду пам’ятника загиблим від ракетного обстрілу окупантів.

10 лютого 2015 року у Краматорську від обстрілу бойовиків постраждало 64 людини(29 військових та 35 містян). З них 17 людей загинуло. Серед загиблих було 6 містян.

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