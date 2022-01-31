На залізничному переїзді в селищі Гостомель Бучанського району 30 січня близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автобуса "Богдан" виїхав на колію регульованого технічного залізничного переїзду на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з потягом. Водія госпіталізували.

Про це повідомляє патрульна поліція.

"Учора, близько 22-ї години, на залізничному переїзді в селищі Гостомель, що у Бучанському районі, трапилось ДТП з потерпілим. Попередньо, водій автобусу Богдан виїхав на колію регульованого технічного залізничного переїзду на заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з потягом", — ідеться у повідомленні.

Принагідно в поліції нагадали, яких правил треба дотримуватися, аби уникнути подібних пригод, зокрема рух через переїзд заборонено, якщо:

черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;

шлагбаум опущений або почав опускатись;

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;

за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;

до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

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