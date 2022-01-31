У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху побутового газу в будинку №43 по вулиці Франка.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя 31 січня побували на місці.

На цей момент ремонтні бригади здійснили підпирання третього та четвертого поверху, обстежили покрівлю, комунальне підприємство “Запоріжремсервіс” замінює пошкоджені листи даху, розповів Суспільному голова районної адміністрації по Олександрівському району Валерій Мостовий. За його словами компанія-управитель “Місто для людей” прибирає двір від уламків стін та осколків скла.

"Підключили третій і четвертий під’їзди до тепло-, водо- та електропостачання. Перший під’їзд підключили частково. Там дві квартири, де люди поки що не проживають. Електрики немає. Якщо вони повернуться туди — підключать. П’ять квартир там підключені повністю, за винятком газу".

Газопостачання для третього та четвертого під'їздів планують відновити сьогодні після обстеження вентиляційних каналів — каже Валерій Мостовий.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Паралельно готується проєкт з відновлення будівлі. Експерти мають дослідити фундамент і покрівлю будинку. Вони скажуть, яким шляхом відновлювати будинок.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Технічний директор комунального підприємства “Наше місто” Сергій Тихомиров повідомив Суспільному, що одна родина звернулася щодо розселення до готелю по вулиці Сталеварів, 8. Ще дві родини розглядають можливість розселення. Інші мешканці вже будинку повернулися додому.

Як раніше повідомляло Суспільне, 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до медзакладів міста. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію у розмірі 28 716 гривень. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

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