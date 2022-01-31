У селі Дубрівка Хустського району пожежники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Пожежа виникла близько 20-ї години 30 січня, — повідомили на сайті ДСНС на Закарпатті.

У відомстві повідомили, що пожежу у приватному будинку помітили сусіди.

ФОТО: ДСНС у Закарпатській області

"Поки власниці не було вдома, полум'я охопило дах одноповерхової оселі. У кімнаті помешкання один із рятувальників почув скавчання і знайшов під ліжком чотирьох цуценят. Він виніс їх на вулицю й передав сусідам", — повідомили у відомстві.

ФОТО: ДСНС у Закарпатській області

За інформацією ДСНС пожежу остаточно загасили о 22:30. Вогонь пошкодив покрівлю й перекриття будинку площею 80 кв. м. Причину виникнення пожежі та збитки встановлюють правоохоронці.

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