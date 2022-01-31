У мешканки Львівщини правоохоронці знайшли та вилучили підроблені негативні результати тестів на коронавірус. Підозрювана виготовляла документи на продаж. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Як встановили слідчі, мешканка села Львівського району виготовляла підроблені ПЛР-тести вдома. Фейкові результати тестів вона продавала пасажирам рейсових автобусів, які їхали за кордон. Жінка привозила документи безпосередньо до пункту пропуску, де передавала замовникам. Така "послуга" коштувала 600 гривень.

Поліція Львівської області Підроблені результати ПЛР-тесту

Правоохоронці викрили злочинну схему під час обшуків в автобусі поблизу пункту пропуску "Рава Руська". Тоді у пасажирів виявили та вилучили 16 підроблених ПЛР-тестів, які їм передала підозрювана. Під час обшуків у помешканні жінки поліцейські знайшли виготовлені ПЛР-тести та інші документи з ознаками підробки, підроблені печатки медичних установ, зразки підписів, техніку та гроші.

Поліція Львівської області Речові докази

Невдовзі правоохоронці повідомлять жінці про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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