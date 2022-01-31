Підрядника, який ремонтував ковідне відділення лікарні у Київському районі Одеси, звинуватили у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, підприємство повинно було відремонтувати фасад та здійснити внутрішнє опорядження приміщень лікарні. Директор фірми вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві дані. Насправді ремонт не був виконаний у повному обсязі.
В прокуратурі зазначили, що підрядники не завершили шпаклювання та штукатурення поверхонь, завищили дані про утеплення фасадів та заміну карнизних звісів.
В результаті державі було завдано шкоди у розмірі 340 тис. грн. Керівнику підрядного підприємства висунули звинувачення за ч. 1 ст. 366Службове підроблення. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів., ч. 4 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінального кодексу України.
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