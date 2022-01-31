Підрядника, який ремонтував ковідне відділення лікарні у Київському районі Одеси, звинуватили у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємство повинно було відремонтувати фасад та здійснити внутрішнє опорядження приміщень лікарні. Директор фірми вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві дані. Насправді ремонт не був виконаний у повному обсязі.

Одеська обласна прокуратура Лікарня в Одесі, на ремонті якої підрядник привласнив 340 тис. грн

В прокуратурі зазначили, що підрядники не завершили шпаклювання та штукатурення поверхонь, завищили дані про утеплення фасадів та заміну карнизних звісів.

В результаті державі було завдано шкоди у розмірі 340 тис. грн. Керівнику підрядного підприємства висунули звинувачення за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Одеська обласна прокуратура Приміщення, які потрібно було відремонтувати у ковідному відділенні

Одеська обласна прокуратура Територія лікарні в Одесі, яку повинен був відремонтувати підрядник.

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