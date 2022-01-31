У Донецькій області судитимуть директора комунального підприємства, якого підозрюють у придбанні непрацюючого обладнання на 16,5 мільйона гривень. Про це у коментарі Суспільного повідомила речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Краматорська Валерія Осипець.

"У липні 2017 року було укладено договір про закупівлю нової мобільної установки по перероблюванню люмінесцентних та енергозберігаючих ламп вартістю 31,8 млн грн", — повідомила Валерія Осипець.

Валерія Осипець зазначила, що під час отримання мобільної установки службовець не перевірив її фактичний стан та підписав акт прийому-передачі майна, а постачальник отримав усю суму за установку.

Валерія Осипець додала, що за висновком експертизи обладнанням вже користувались та воно було в не робочому стані. Через це його справжні вартість вдвічі меншою, ніж вказано у договорі — 15,3 млн грн. Збитки державі склали 16,5 млн гривень.

Директору одного з комунальних підприємств Донецької ОДА загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Читайте також

На Донеччині викрили трьох поліцейських, які вимагали гроші з підприємця.

Читайте нас у Telegram: усі новини Донбасу