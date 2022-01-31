30 січня у селищі Городниця Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.
За її словами, близько 22:40 водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись вулицею селища Городниця, наїхав на дівчину-пішохода, яка йшла назустріч справа.
"Внаслідок ДТП травми отримала 16-річна жителька Городницької громади, – каже Алла Ващенко. – Машиною швидкої допомоги дівчину транспортували до лікарні, однак дорогою вона померла".
За кермом легковика перебував 38-річний місцевий житель, працівник лісового господарства.
"Поліцейські доставили його до медичного закладу для освідування, – каже Алла Ващенко. – Експертиза показала, що чоловік перебував у стані сп'яніння – 2,4 проміле алкоголю в крові".
Наразі усі зібрані матеріали направили до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області для подальшого розслідування.
Правоохоронці застерігають: керування транспортним засобом у стані сп'яніння є кримінальним діянням, за яке передбачено від п'яти до десяти років ув'язнення (якщо воно призвело до смерті людини).
Читайте також
- У Житомирі фура збила електроопору – рух тролейбусів по мосту призупинено.
- На Житомирщині рятувальники двічі витягували автівки швидкої, котрі застрягли на узбіччі доріг.
- У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги.
- На Житомирщині дзвінок 13-річного підлітка допоміг врятувати чоловіка від самогубства.
- 300 тисяч з ремонту дороги – на Житомирщині посадовцю оголосили підозру у відмиванні грошей.
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber