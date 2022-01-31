У Харкові водій Nissan Maxima спровокував зіткнення з двома легковиками та автомобілем "Газель". Внаслідок аварії ніхто не травмувався.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 31 січня на вулиці Високовольтній, повідомила речниця Управління патрульної поліції в Харківській області Ангеліна Диська.

Як з'ясували патрульні, водій Nissan Maxima порушив безпечну швидкість та не дотримався дистанції.

"За попередньою інформацією водій автомобіля Nissan Maxima порушив п. 12.1 та 13.1 ПДР України та здійснив зіткнення з автомобілями: Subaru, ГАЗ-2705 та Nissan", — повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

В аварії ніхто не травмувався. Водію Nissan Maxima загрожує штраф у розмірі 850 грн або позбавлення водійських прав на рік.

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