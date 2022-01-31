В аварії зі швидкою у Харкові забився фельдшер

Фельдшер швидкої допомоги з реанімобіля Renault отримав забої в аварії з BMW у Харкові.

Аварія сталася 30 січня близько 20:10 на вулиці Кооперативній, 10, повідомила речниця Управління патрульної поліції у Харківській області Ангеліна Диська.

На відео, розміщеному у Telegram-каналі "Авто-Харків", автомобіль швидкої рухається з увімкненою сиреною та проблисковим маячком, коли у нього з-за рогу врізається автомобіль BMW.

Машина з'їхала на узбіччя і врізалася у будівлю. До лікарні повезли пасажира Renault.

Як уточнив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицина катастроф Віктор Забашта, забої м'яких тканин отримав фельдшер. Шпиталізації він не потребував.

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