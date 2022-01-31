На Франківщині в Дністрі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували майже тиждень

Після тижня пошуків на Івано-Франківщині в річці знайшли тіло 77-річного жителя села Козина Галицької територіальної громади Михайла Щурика. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі в селі Козина неподалік берега в річці Дністер. О 13:47 галицькі рятувальники підняли тіло на берег та передали працівникам поліції. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що загиблий — Михайло Щурик, який зник 23 січня. Тіло чоловіка направили на експертизу. Попередньо травм поліцейські не виявили.

Що відомо

77-річний житель села Козина Галицької територіальної громади Михайло Щурик пішов з дому 23 січня. Про зникнення прикарпатця у поліцію повідомив його син вранці 24 січня.

До пошуку Михайла Щурика долучилися рятувальники. 25 січня пошукові групи обстежили приблизно 165 га території, проте чоловіка не знайшли. 26 січня продовжаться пошуки із використанням квадрокоптера.

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