На Полтавщині зіткнулися автобус і легковик, загинула жінка

У Кременчуцькому районі сталася аварія за участі автобуса і легковика. Пасажирка останнього загинула, розповіла Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Аварія сталася 31 січня близько 7:30 поблизу села Дмитрівка Горішньоплавнівської громади. Зіткнулися автомобіль «ЗАЗ», яким кермував 36-річний водій, та автобус «ПАЗ» під керуванням 55-річного водія. Від удару легковик з’їхав у кювет, розповіла речниця.

Через аварію 29-річна пасажирка легковика загинула на місці події. У автобусі перебували понад 20 пасажирів – працівники одного з підпримств. Вони їхали на роботу. Із пасажирів автобуса за медичною допомогою ніхто не звертався, додала Анна Васенко.

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця події

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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