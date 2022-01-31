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На Херсонщині двоє чоловіків наловили червонокнижної риби на суму понад 300 тисяч гривень
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На Херсонщині двоє чоловіків наловили червонокнижної риби на суму понад 300 тисяч гривень

Світлана Білоус
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На Херсонщині двоє чоловіків наловили червонокнижної риби на суму понад 300 тисяч гривень Фото: Прокуратура Херсонської області/Facebook

Скадовська окружна прокуратура Херсонської області повідомила про підозру в незаконному вилову риби двом жителям села Шевченко.

Про це написано на сайті Херсонської обласної прокуратури.

У повідомленні сказано, що чоловіки не мали дозволу на вилов риби в Чорному морі та використовували заборонені знаряддя. Їм вдалось наловити осетра, білугу та камбалу, які є червонокнижними видами риби.

Такі дії чоловіків призвели до збитки державі у сумі понад 300 тисяч гривень. За це їм може загрожувати штраф від 17 до 51 тисячі гривен або обмеження на волі на строк до трьох років.

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