На контрольно-пропускному пункті "Каланчак" на Херсонщині під час огляду речей у чоловіка прикордонники виявили набої.
Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.
У повідомленні сказано, що чоловік їхав на територію тимчасово окупованого півострова. Під час огляду його речей рентгено-телевізійним інтроскопом, прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу.
Чоловіка затримали за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії.
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