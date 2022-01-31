На контрольно-пропускному пункті "Каланчак" на Херсонщині під час огляду речей у чоловіка прикордонники виявили набої.

Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

У повідомленні сказано, що чоловік їхав на територію тимчасово окупованого півострова. Під час огляду його речей рентгено-телевізійним інтроскопом, прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу.

Чоловіка затримали за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії.

Читайте також:

На КПВВ "Чонгар" прикордонники виявили підроблені ПЛР-тести

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber