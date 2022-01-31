На Рівненщині 2022-й оголосили Роком молоді. Що вже запланували

На Рівненщині 2022-й оголосили Роком молоді. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Віталій Коваль. Приводом цього стала перемога Острога у проєкті "Молодіжна столиця України-2022".

У рамках оголошеного Року молоді на Рівненщині організують понад сто заходів, їх ще має напрацювати спеціально створена робоча група, повідомив Суспільному профільний заступник голови ОДА Сергій Гемберг.

"Лейтмотив Року молоді на Рівненщині – відчувати себе молодим, незалежно від віку. Приводом до його оголошення стало те, що Острог цьогоріч став "Молодіжною столицею України", перемігши у конкурсі проєктів від Міністерства молоді та спорту". В Європейському Союзі 2022-й теж є Роком молоді і наше місто-партнер Люблін має титул молодіжної столиці Європи", – повідомив Сергій Гемберг.

Серед запланованих заходів наймасовішим буде молодіжний форум у Острозі, який запланували на 12 серпня.

"В Україні маємо нову дату відзначення Дня молоді – 12 серпня, як святкують в усій Європі. В Острозі відбудеться потужний міжнародний форум, також у вересні Міністерство молоді та спорту запланувало потужний захід з міжнародної співпраці Литва – Польща – Україна, бо маємо спільну історичну спадщину – постаті князів Острозьких" та ще багато заходів, які об'єднаються в спільній програмі для молоді на Рівненщині", – анонсував профільний заступник голови Рівненської ОДА.

При цьому Сергій Гемберг закликав територіальні громади бути активними й писати та подавати проєкти, щоб отримати кошти на їх реалізацію у рамках передбачених обласних молодіжних програм.

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