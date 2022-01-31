На Львівщині через негоду без світла залишилися понад 90 населених пунктів

Через хуртовини та пориви вітру на Львівщині 46 міст та сіл повністю залишилися без електропостачання, ще 47 — частково. Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

Станом на 10:00 внаслідок негоди залишаються знеструмленими 14 ліній електропередачі повністю та 20 частково. Електропостачання відновлюють 197 працівників "Львівобленерго". Знеструмлення виникли у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частина),

Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська, Жовківська, Мостиська част.),

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.),

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька, Радехівська част.),

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.),

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська част.).

Також за інформацією обласного Департаменту з питань цивільного захисту, учора, 30 січня, в селі Новоселище вітром зірвало покрівлю над приміщенням їдальні у будинку для самотніх літніх людей. Наразі у будинку перебувають 40 людей та 6 працівників. Роботи з відновлення покрівлі планують розпочати вже сьогодні, 31 січня. Окрім того, вітром зірвало металевий дах в приватному будинку в селі Глинці Яворівського району. Тимчасово будівлю накрили підручними матеріалами. Травмованих в обох випадках не зафіксували.

Як повідомили на сторінці Львівського гідрометцентру, вітряна погода спостерігатиметься ще протягом понеділка, 31 січня. Протягом доби очікують невеликий сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви — 19-24 м/с, місцями до 27 м/с, хуртовини. Температура вночі — 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Надалі до кінця тижня поривів вітру не прогнозують.

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