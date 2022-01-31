Розписували екоторбинки: у черкаському музеї розпочався новий проєкт

У Черкаському обласному краєзнавчому музеї розпочав роботу новий проєкт. Його формат – вечірні зустрічі у вихідний день на визначену тему, розповіла директорка музею Ірина Собко.
За словами Ірини Собко, відтепер майстер-класи супроводжуватимуться історичними розповідями та чаюванням.
На одній із таких із таких зустрічей розмальовували екоторбинки.
30 січня черкасців зібрали на майстер-клас із розпису екоторбинок з елементами традиційного весільного рушника. Їх у фондах музею з три тисячі, зазначила заввідділу етнології Вікторія Наумчук.
"Наш музей не так давно випустив комплект листівок – із рушниками Шевченкового краю. Із деталей цих рушникових орнаментів ми вирішили зробити орнаменти і перенести їх на наші екоторбинки у стилі етно", – розповіла вона.
Малювали акриловими фарбами. Учасниця Ярина малювала квітку.
"Мені сподобалося, хотілося щось своє намалювати", – розповіла дівчинка.
Мама Людмила Гарбуз додала, що попередню її торбинку з цукерками та печивом хтось поцупив на вулиці. Тому на майстер-клас із донькою прийшли, щоб зробити нову.
Розпис та чаювання поєднали з розповідями про українські традиції. Народна творчість – те, що варто пам’ятати, зауважила фольклористка, кандидат мистецтвознавства Галина Пшенічкіна:
"Багато що відходить у минуле, але фольклор — це така річ, яка весь час трансформується. Щось додається, щось відходить, щось стає більш актуальним. Нові жанри з’являються і тепер".
Аби це все дізнатися і варто приходити на майстер-класи до музею, зауважила Наталя Писарева. Та додала, що взяла пензля до рук вперше після школи.
"Про деякі традиції я почула вже в дорослому віці. Нині надолужую ці знання", – зауважила черкащанка.
Зробити розпис на торбинці не складно. Це може кожен, втім, є певні нюанси, пояснила старша наукова співробітниця Ірина Жучок:
"Потрібно в певній послідовності накладати кольори, дотримуватися техніки. Тканина має пори, і потрібно, щоб фарба повністю зайшла в ці пори".
За словами директорки Ірини Собко, нині співробітники музею готуються до нових майстер-класів.
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