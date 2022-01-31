Розписували екоторбинки: у черкаському музеї розпочався новий проєкт

У Черкаському обласному краєзнавчому музеї розпочав роботу новий проєкт. Його формат – вечірні зустрічі у вихідний день на визначену тему, розповіла директорка музею Ірина Собко.

За словами Ірини Собко, відтепер майстер-класи супроводжуватимуться історичними розповідями та чаюванням.

На одній із таких із таких зустрічей розмальовували екоторбинки.

Суспільне Черкаси

30 січня черкасців зібрали на майстер-клас із розпису екоторбинок з елементами традиційного весільного рушника. Їх у фондах музею з три тисячі, зазначила заввідділу етнології Вікторія Наумчук.

"Наш музей не так давно випустив комплект листівок – із рушниками Шевченкового краю. Із деталей цих рушникових орнаментів ми вирішили зробити орнаменти і перенести їх на наші екоторбинки у стилі етно", – розповіла вона.

Малювали акриловими фарбами. Учасниця Ярина малювала квітку.

"Мені сподобалося, хотілося щось своє намалювати", – розповіла дівчинка.

Мама Людмила Гарбуз додала, що попередню її торбинку з цукерками та печивом хтось поцупив на вулиці. Тому на майстер-клас із донькою прийшли, щоб зробити нову.

Суспільне Черкаси

Розпис та чаювання поєднали з розповідями про українські традиції. Народна творчість – те, що варто пам’ятати, зауважила фольклористка, кандидат мистецтвознавства Галина Пшенічкіна:

"Багато що відходить у минуле, але фольклор — це така річ, яка весь час трансформується. Щось додається, щось відходить, щось стає більш актуальним. Нові жанри з’являються і тепер".

Аби це все дізнатися і варто приходити на майстер-класи до музею, зауважила Наталя Писарева. Та додала, що взяла пензля до рук вперше після школи.

"Про деякі традиції я почула вже в дорослому віці. Нині надолужую ці знання", – зауважила черкащанка.

Суспільне Черкаси

Зробити розпис на торбинці не складно. Це може кожен, втім, є певні нюанси, пояснила старша наукова співробітниця Ірина Жучок:

"Потрібно в певній послідовності накладати кольори, дотримуватися техніки. Тканина має пори, і потрібно, щоб фарба повністю зайшла в ці пори".

Суспільне Черкаси

За словами директорки Ірини Собко, нині співробітники музею готуються до нових майстер-класів.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також