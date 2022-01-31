У двох районах Харкова тимчасово вимкнуть опалення та гарячу воду

У частинах Немишлянського та Слобідського районів 31 січня не буде тепла та гарячої води на час ремонту магістральних мереж.

У Немишлянському районі роботи мають завершитися до 20:00, у Слобідському районі — до 21:00, повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

У Немишлянському районі опалення і гарячої води не буде в частині вулиць:

Велозаводська, Амосова, Краснодарська, Салтівське шосе, Сонячна, Благодатна, Драгоманова.

У Слобідському районі тепло і гарячу воду вимкнуть в частині:

вул. Федоренка, вул. Ньютона, просп. Льва Ландау, просп. Героїв Сталінграда, просп. Гагаріна.

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