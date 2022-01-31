За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 970 осіб

970 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 358 людей, другою дозою – 457, бустерною дозою вакцинували 155 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 726 573 жителі.

20 983 людини вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 30 січня 2022 року. Одну дозу отримали 6 524 особи, другу дозу – 7 653, додаткову дозу отримали 98 осіб, бустерну дозу – 6 708 людей.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 324 675 людей, з них отримали одну дозу – 15 306 673 людини, дві дози – 14 619 487 осіб, отримали додаткову дозу – 16 695, бустерну дозу – 339 726 осіб. Загалом провели 30 300 581 щеплення.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 122 осіб

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