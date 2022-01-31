291 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

30 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 291 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 22 026 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 30 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 15 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили у таких районах:
- Гадяцький – 1730 (+22);
- Гадяч – 2617 (+48);
- Горішні Плавні – 7429 (+5);
- Гребінківський – 1675 (+3);
- Зіньківський – 3052 (+19);
- Котелевський – 2181 (+22);
- Кременчук – 19185 (+57);
- Кременчуцький – 2708 (+4);
- Лубенський – 1846 (+6);
- Лубни – 6227 (+35);
- Миргород – 4912 (+6);
- Миргородський – 2094 (+1);
- Пирятинський – 2637 (+1);
- Полтава – 51215 (+62).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 152 250 людей. Одужали за увесь час 139 942 людини, а летальних випадків — 3 954. Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 354 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.