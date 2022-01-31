291 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

30 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 291 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 22 026 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 30 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 15 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

Гадяцький – 1730 (+22);

Гадяч – 2617 (+48);

Горішні Плавні – 7429 (+5);

Гребінківський – 1675 (+3);

Зіньківський – 3052 (+19);

Котелевський – 2181 (+22);

Кременчук – 19185 (+57);

Кременчуцький – 2708 (+4);

Лубенський – 1846 (+6);

Лубни – 6227 (+35);

Миргород – 4912 (+6);

Миргородський – 2094 (+1);

Пирятинський – 2637 (+1);

Полтава – 51215 (+62).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 152 250 людей. Одужали за увесь час 139 942 людини, а летальних випадків — 3 954. Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 354 жителі регіону.

Що відомо: