На Житомирщині інфікування на коронавірус підтвердили у 1 576 жителів

На Житомирщині за добу, 30 січня, підтвердили коронавірус у 1 576 жителів області. Померла одна людина.

Про це 31 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

30 січня лабораторний центр провів 2 501 дослідження на наявність захворювання – у 1 576 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 16 377 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померла ще одна людина – 75-річна житомирянка.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 356 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 920 жителів, Бердичеві – 286, Коростені – 245 та Новограді-Волинському – 190.

30 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 284 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 159 033 жителя, з яких 139 300 вже одужали.

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