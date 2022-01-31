У Хмельницькому правоохоронці та вибухотехніки провели тренінг для освітян та комунальників міста щодо алгоритму дій у випадку надходження повідомлення про замінування.
Про це повідомили у секторі комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій області.
За їхньою інформацією, у заході взяли участь близько сотні посадовців з міста Хмельницького.
За словами т.в.о. начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентина Білянського, до поліції надійшло багато повідомлень про замінування шкіл, торговельних центрів та вокзалу. Додає, жодна інформація по Хмельницької області в результаті перевірок не підтвердилася.
"Зараз розроблено новий алгоритм реагування на повідомлення про ймовірні замінування, який дозволить нам значно краще взаємодіяти з керівниками зазначених у повідомленнях об’єктів, і, в подальшому, це дасть позитивний результат як по забезпеченню безпеки, так і по запобіганню недоцільним витратам матеріальних та людських ресурсів, які залучаються для реагування на хибні повідомлення", - повідомив Валентин Білянський.
На тренінгу також були присутні фахівці вибухотехнічної служби, які розповіли учасникам заходу про основні види загроз та способи їх розпізнавання. Також вибухотехніки ознайомили учасників з новим алгоритмом дій у різних ситуаціях, пов’язаних із надходженням повідомлень про замінування.
За словами колишнього військового, наразі заступника міського голови Олега Шинкарука, зараз всі повинні бути обізнані з цими загрозами і алгоритмом дій, щоб без зайвого паніки на них реагувати та при цьому забезпечувати нормальне функціонування всієї міської інфраструктури.
Що відомо
- За "мінуванням" шкіл на Хмельниччині стоїть Росія, яка прагне розхитати ситуацію в Україні, - СБУ.
- У Хмельницькому через ймовірне замінування загальноосвітніх закладів міста 25 січня призупинили навчання. Наразі дітей евакуювали, а правоохоронці шукають вибухівку в школах міста.
- 25 січня у Службу безпеки України надійшло повідомлення, що всі школи Хмельницького заміновані. Одразу після повідомлення керівники закладів почали евакуацію дітей з освітніх закладів. За словами в. о. директорки міського департаменту освіти Ольги Кшановської, учні та педагоги були готові до подібних інцидентів.
- Повідомлення про замінування 39 шкіл та торговельно-розважальних центрів Хмельницького близько десятої години ранку 25 січня надійшло на електронну пошту управління служби безпеки України, розповідає пресофіцерка Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, правоохоронці одразу ж повідомили директорів закладів про негайну евакуацію.