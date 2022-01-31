Протягом минулої доби 30 січня на території Миколаївської області зареєстрували 537 нових випадків COVID-19. Це на 51 випадок менше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусної хвороби померли три людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 335, у Первомайську ― 74, в Очакові ― один, в Южноукраїнську ― 21, у Вознесенську ― 15. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 91 новий випадок коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 111 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 122 360 людей.

Протягом минулої доби одужали 128 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужала 114 041 людина.

За минулу добу 30 січня медики зареєстрували три летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

"З них у Миколаєві одна людина та на інших адміністративних територіях ― дві людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 50-59 років ― одна людина, 70-79 ― одна, 80-89 ― одна людина", ― розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 31 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 618 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 78 хворих, із них 14 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 24,34 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1412 нових випадків коронавірусної хвороби та п'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 452 нові випадки за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон".

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.