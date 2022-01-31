На чемпіонаті України з бойового самбо волинянин здобув "золото"

У складі збірної команди Волині Андрій Місюк виборов золото серед юніорів на чемпіонаті України з бойового самбо, — повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Чемпіонат тривав впродовж трьох днів у Львові.
За результатами змагань четверо волинських спортсменів посіли призові місця:
- Андрій Місюк здобув "золото" у ваговій категорії до 71 кг
- Юрій Пасич у ваговій категорії до 64 кілограм виборов "срібло"
- Іван Поремчук та Євген Макаров здобули "бронзу" у своїх вагових категоріях.
Загалом у національній першості з бойового самбо взяли участь майже 600 спортсменів із 22 регіонів.
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