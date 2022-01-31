За 2021 рік кількість юридичних осіб в Україні зросла майже на 3%. За кількісних показником лідирують компанії у сфері оптової торгівлі.

"За 2021 рік кількість юросіб зросла на 33 745 або майже на 3%. Зараз їх 1,25 млн. Для порівняння, у 2020 році зростання становило 41 539 юросіб або 3,5%", — повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як відзначається, у відсотках найбільше компаній відкрилося у сфері виробництва тютюнових виборів (+29%), а також у сфері надання послуг хатніх робітників (19%). Також у трійці лідерів ІТ-компанії, кількість яких збільшилася на 14%.

Водночас за кількістю найбільше зросли юрособи у сферах оптової торгівлі (8699), громадських організацій (3285) й обслуговування будинків та територій (3271).

Найпопулярнішим напрямком діяльності серед юридичних осіб є торгівля. Нею займається 23% від загальної кількості компаній.

"У відсотковому співвідношенні значно поменшало юридичних осіб у таких сферах, як державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування (-10,5%), організація азартних ігор (-6%) та лісове господарство (-4%)", — зазначили аналітики Опендатабот.

Що відомо

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) сплатили у 2021 році 34,8 млрд грн єдиного податку до державного бюджету. Цей показник є найбільшим за останні 5 податкових років в Україні.

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