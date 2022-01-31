За добу COVID-19 діагностували у 2934 мешканців Львівщини

На ранок 31 січня на Львівщині зареєстрували 2934 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 94 людини одужали, 12 – померли.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 3077 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2934 осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький: 199
- Золочівський: 85
- Львівський: 2052 (м. Львів – 1559)
- Самбірський: 69
- Стрийський: 140
- Яворівський: 194
- Червоноградський: 195
У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 2012 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 37,64%. У реанімації перебувають 132 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 48.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 259 934 людей. 214 955 мешканеців області одужали, 6218 – померли.
Що відомо
- З 31 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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