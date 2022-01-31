Ніхто Харків нікому не віддасть — міністр оборони України

Вірогідності окупації Харкова Російською Федерацією немає, є ймовірність атаки з півдня, з моря та зі сходу.

Про це в інтерв'ю LB.UA сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

На питання, наскільки високою є вірогідність наступальної операції і захоплення Харкова, Резніков відповів: "Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню — чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність — це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує".

"Вони точно опрацьовують різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", — сказав міністр оборони.

"Зараз за нашого досвіду, озброєння, готовності, налаштованості, згуртованості це нереально. Нереально. Ніхто Харків нікому не віддасть. Я так розумію, що слова президента були дещо перекручені або невірно трактовані", — відповів Резніков.

Він також зазначив, що пряме вторгнення тягне для РФ втрати: економічні, політичні, з погляду міжнародного впливу.

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