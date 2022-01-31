Ніхто Харків нікому не віддасть — міністр оборони України

Вірогідності окупації Харкова Російською Федерацією немає, є ймовірність атаки з півдня, з моря та зі сходу.
Про це в інтерв'ю LB.UA сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
На питання, наскільки високою є вірогідність наступальної операції і захоплення Харкова, Резніков відповів: "Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню — чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність — це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує".
"Вони точно опрацьовують різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", — сказав міністр оборони.
"Зараз за нашого досвіду, озброєння, готовності, налаштованості, згуртованості це нереально. Нереально. Ніхто Харків нікому не віддасть. Я так розумію, що слова президента були дещо перекручені або невірно трактовані", — відповів Резніков.
Він також зазначив, що пряме вторгнення тягне для РФ втрати: економічні, політичні, з погляду міжнародного впливу.
Що відомо
- В інтерв’ю виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент зробив "гіпотетичне припущення".
- Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що підстав для паніки у Харкові немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що позаштатних дій на Харківщині не відбувається.
- 24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.
- У Харкові громадськість зібрала штаб оборони регіону: про що говорили.