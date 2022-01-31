Негода на Рівненщині знеструмила понад пів сотні населених пунктів

Через снігопади та поривчастий вітер у ніч на 31 січня залишилися без електрики 54 населені пункти Рівненщини. Про це Суспільному повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова. За її даними, станом на дев'яту ранку без світла в області залишалось 29 сіл.

Знеструмлення сталися у населених пунктах на території обслуговування Володимирецької, Дубенської, Костопільської, Млинівської, Радивилівської і Рівненської райдільниць Рівнеобленерго, повідомила Алла Ліхачова.

До ремонту пошкоджених мереж залучили 21 аварійну бригаду і 28 одиниць техніки. Станом на дев'яту ранку електропостачання відновили у 25 населених пунктах, зазначила речниця Рівнеобленерго і додала, що поки енергетики ліквідовували знеструмлення в одних селах, електрика зникала в інших.

"Електропостачання вже відновили на території Радивилівської й Рівненської дільниць, а в Костопільській після шостої ранку навпаки додалося. Негода ще триває, а це означає, що ще десь можуть відбутися знеструмлення. Є й поламані опори, є навіть пошкоджена мережа 110 кіловольт, але там перезаживили споживачів за тимчасовою схемою. Головна причина, коли такий буревій – це завжди падіння дерев і гілля, які обривають лінії електропередач", – зазначила Алла Ліхачова.

Відновити повністю електропостачання, з її слів, планують протягом дня. Оновлену інформацію щодо цього Алла Ліхачова пообіцяла надати після 14:00.

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