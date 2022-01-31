У Хмельницькій області станом на 7 годину 31 січня через сильний вітер жителі 38 населених пунктів залишилися без електроенергії. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях: Львівська – 123, Тернопільська – 56, Рівненська – 54, Хмельницька – 38, Волинська – 32 та Закарпатська – 14)", - йдеться у повідомлені.

Наразі, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також