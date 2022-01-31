На Рівненщині за добу підтвердили понад 800 COVID-випадків. Померли семеро людей

На Рівненщині за минулу добу, 30 січня, лабораторно підтвердили 823 нових випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 31 січня. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 1719 ПЛР, 2 ІФА-дослідження, а також 264 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 92 років:

Рівненський район – 440 (м. Рівне – 127);

– 440 (м. Рівне – 127); Дубенський район – 175 (м. Дубно – 64);

– 175 (м. Дубно – 64); Сарненський район – 84 (м. Сарни – 27);

– 84 (м. Сарни – 27); Вараський район – 12 (м. Вараш – 44).

За добу одужали 178 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 127 886 людей (3 622 745 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 383 смерті від ускладнень хвороби (100 203 – в Україні). За минулу добу померли: 27-річний житель с. М. Телковичі, 30-річна жителька смт Володимирець, 73-річний житель с. Чаква Вараського району, 60-річний житель с. Озерськ, 69-річний житель м. Здолбунів, 61-річна жителька с. Шкарів, 82-річний житель м. Рівне. У січні від ускладнень померли 111 людей.

Станом на 31 січня, за офіційними даними, в області є 12 754 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 49%, днем раніше вона становила 44,3% За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424; 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172; 30 січня – 823.

В Україні за добу підтвердили 22 026 нових випадків COVID-19, 78 людей померли.

За даними РНБО, станом на 30 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 397 764 людини, це 34,81% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 396 573 людина, це 34,71%. Бустерну дозу отримали 7 850 людей.

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