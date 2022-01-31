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За минулу добу від коронавірусу помер 37-річний житель Кропивницького району
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За минулу добу від коронавірусу помер 37-річний житель Кропивницького району

Наталія Сарафанова
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За минулу добу від коронавірусу помер 37-річний житель Кропивницького району УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 233 випадки COVID-19, 20 людей одужали, помер один чоловік. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 1108 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 45 досліджень ІФА та 96 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 123 у Кропивницькому районі;
  • 4 у Голованівському районі;
  • 67 в Новоукраїнському районі;
  • 39 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 6 жителів Кропивницького району;
  • 8 жителів Олександрійського району;
  • 6 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 37-річний чоловік з Кропивницької громади.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 35934 випадків COVID-19, одужали 31540 людей, від ускладнень померли 1649 людей жителів регіону.

За минулу добу коронавірус виявили у понад 22 тисяч українців.

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