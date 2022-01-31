За минулу добу від коронавірусу помер 37-річний житель Кропивницького району

У Кіровоградській області за добу підтвердили 233 випадки COVID-19, 20 людей одужали, помер один чоловік. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
За минулу добу зробили 1108 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 45 досліджень ІФА та 96 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 123 у Кропивницькому районі;
- 4 у Голованівському районі;
- 67 в Новоукраїнському районі;
- 39 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 6 жителів Кропивницького району;
- 8 жителів Олександрійського району;
- 6 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 37-річний чоловік з Кропивницької громади.
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 35934 випадків COVID-19, одужали 31540 людей, від ускладнень померли 1649 людей жителів регіону.
За минулу добу коронавірус виявили у понад 22 тисяч українців.
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