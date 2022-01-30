Понад 30% від загальної кількості онкохворих жителів Житомирщини потребують паліативної допомоги, яка передбачає покращення якості життя людей зі смертельним захворюванням. Однак система надання паліативної допомоги в області залишається нерозвиненою. Про це в етері "Українського радіо "Житомирська хвиля" розповіла голова Житомирської обласної громадської організації "Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги" Олена Солодовник.

За її словами, на початок 2022 року на Житомирщині налічувалися більше 30 тисяч людей, котрі мають онкозахворювання. Понад 30% з них потребують саме паліативної допомоги.

"У Житомирській області показник вперше виявлених злоякісних новоутворень уже два роки поспіль складає 322 людини на 100 тисяч населення. 39 з половиною відсотків – це люди працездатного віку. 3700 злоякісних новоутворень було вперше виявлено в тих людей, котрі звернулися у 2021 році. Померли від злоякісних новоутворень більше двох тисяч осіб. Це великий показник смертності. Через невчасну діагностику онкологічних захворювань багато хворих помирають упродовж року. Це майже 27% із уперше виявлених пацієнтів", – говорить Олена Солодовник.

Фото: Новоград City Олена Солодовник каже, що на Житомирщині не розвинена система паліативної допомоги

Де на Житомирщині надають паліативну допомогу?

"Система надання паліативної допомоги в області, на жаль, лишається нерозвиненою, хоча за останні два роки ми трохи зрушили це питання і в багатьох лікарнях почали створювати паліативні палати. Але цього геть недостатньо, – каже Олена Солодовник. – Є такий показник, якого ми повинні дотримуватися – це 100 ліжок на 100 тисяч населення. В нашій області повинно бути близько 100-120 ліжок для паліативних пацієнтів, але це мінімальна потреба. Ми ж маємо тільки палати в лікарнях і один хоспіс у Коростені, котрий працює без державного фінансування. Хоча хоспіс має підтримку від різних фондів, у тому числі, іноземних, але отримати там адекватну паліативну допомогу пацієнтам важко. Саме тому нам треба розвивати систему надання паліативної допомоги в області. Фінансування недостатнє, але ми маємо створити в Житомирі й області регіональні хоспіси та відділення для паліативних пацієнтів".

Фото: Суспільне Житомир Паліативну допомогу можна отримати в Житомирському онкоцентрі

Як і де дізнатися більше інформації про паліативну допомогу?

"Не всі пацієнти знають, до кого можна звернутися. Недостатність інформації є однією з головних проблем у паліативній медицині. Тому при лікарнях будуть створюватися спеціальні консультативні пункти. На сьогодні на Житомирщині паліативні пацієнти можуть отримати допомогу і консультацію через профільного спеціаліста – переважно онкологів. Такі спеціалісти є в районних лікарнях та нашому обласному онкологічному центрі. Також консультації пацієнтам з приводу спеціалізованого лікування хвороби та алгоритму подальших дій надають онкологи, в яких пацієнти перебувають на обліку, та сімейні лікарі, з якими оформлена декларація", – розповідає Олена Солодовник.

Спеціалізована паліативна медицина чи домашній догляд?

"Кожна сім’я, у якій є невиліковно хворий член родини, хибно вважає, що їхній рідній людині краще бути вдома, а не у відділенні паліативної допомоги або хоспісі, – каже лікарка. – Віддаючи рідну людину у хоспіс чи паліативну палату, люди мучать себе докорами совісті. Але вдома вони не зможуть надати людині якісну медичну допомогу, якої та потребує у саму першу чергу. Паліативні хворі – це не літні люди, котрим треба суто догляд і психологічна підтримка. Це пацієнти з, наприклад, тією ж таки четвертою стадією онкології, яким потрібні перев’язки, знеболення, медикаментозне та симптоматичне лікування. А вдома таку допомогу надати просто неможливо. Мінімум 40% пацієнтів з онкологією четвертої стадії потребують паліативної хоспісної допомоги. В області таких людей більше тисячі".

PEXELS Паліативним пацієнтам, у першу чергу, потрібне медикаментозне і симптоматичне знеболення

Чи планують в області у найближчі роки створити хоспіс?

"Наша громадська організація має велике бажання підняти питання надання паліативної допомоги на належний рівень. Ми розповідаємо людям про цю проблему і запрошуємо їх долучилися до питання розвитку паліативної медицини. Ми будемо намагатися і, можливо, нам це вдасться, щоб в області протягом найближчих двох-трьох років був створений хоспіс за необхідними стандартами, що дозволить полегшити умови перебування пацієнтів з невиліковними захворюваннями і які будуть отримувати комплекс усіх послуг. А їхні родини не залишаться наодинці зі своїм горем і відчуттям втрати після того, як їхньої рідної людини не стане", – говорить Олена Солодовник.

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