Збірна України у плей-оф чемпіонату Європи з футзалу та переможці Australian Open — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.
Збірна України з футзалу вийшла у плей-оф чемпіонату Європи. У чвертьфіналі українці зіграють проти Казахстану.
Визначилися перші чемпіони тенісних Грендслемів у 2022 році. На Australian Open тріумфували іспанець Рафаель Надаль та австралійка Ешлі Барті.
Перед стартом Зимової Олімпіади-2022 у збірній Україні з біатлону виявили перші випадки захворювання коронавірусом — у тренерів Юрая Санітри та Ігора Ященка.
Колишній інтерконтинентальний чемпіон з боксу Володимир Вірчис помер у віці 48 років. Серед версій смерті розглядають самогубство.
Збірна України вперше за шість років не здобула жодної медалі на чемпіонаті Європи з біатлону.
Чемпіон України з баскетболу "Прометей" вийшов у топ-16 чоловічої Ліги чемпіонів. Жіноча команда "Прометея" пройшла у чвертьфінал Єврокубку.
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