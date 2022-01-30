Збірна України у плей-оф чемпіонату Європи з футзалу та переможці Australian Open — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.

Збірна України з футзалу вийшла у плей-оф чемпіонату Європи. У чвертьфіналі українці зіграють проти Казахстану.

Визначилися перші чемпіони тенісних Грендслемів у 2022 році. На Australian Open тріумфували іспанець Рафаель Надаль та австралійка Ешлі Барті.

Перед стартом Зимової Олімпіади-2022 у збірній Україні з біатлону виявили перші випадки захворювання коронавірусом — у тренерів Юрая Санітри та Ігора Ященка.

Колишній інтерконтинентальний чемпіон з боксу Володимир Вірчис помер у віці 48 років. Серед версій смерті розглядають самогубство.

Збірна України вперше за шість років не здобула жодної медалі на чемпіонаті Європи з біатлону.

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" вийшов у топ-16 чоловічої Ліги чемпіонів. Жіноча команда "Прометея" пройшла у чвертьфінал Єврокубку.

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