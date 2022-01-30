У Слов'янську безоплатні заняття з пілатесу для пенсіонерів

У Слов'янську в центрі розвитку дорослих "Вік щастя" організували пілатес для людей старшого віку. Двічі на тиждень усі охочі тут займаються безоплатно. Про це Суспільному розповіла голова ГО "Вік щастя" Наталія Бондаренко.

Початок тренування у центрі о 9-й ранку. Спортсменки годину розминаються та виконують фізичні вправи. Другу частину заняття вони лягають на підлогу, вкриваються ковдрами та медитують.

За інструкторку у центрі для дорослих – 60-річна голова ГО "Вік щастя" Наталія Бондаренко . У заняттях вона поєднує декілька напрямків спорту – це вправи з пілатесу, йоги та фітнесу. Аби їх проводити пройшла спеціальні курси.

За її словами, на тренування двічі на тиждень приходять жінки від 30 до 80 років. Заняття безоплатні та відкриті для всіх охочих.

"Ми маємо свою енергію відправити в космос і отримати звідти ще енергії. І якщо розслабитися, то це дуже добре. По завершенню заняття, почуваєшся дуже бадьоро, з’являється інтерес до життя", – розповіла інша відвідувачка Наталія.

Заняття з пілатесу Антоніна почала відвідувати два тижні тому.

"Після занять звісно важко, але за годину все минає. У мене є собака і зранку з ним я виходжу на пробіжку, але потім день переважно проходить мляво. А тепер в мене є графік", – ділиться своїм досвідом Антоніна Іваненко відвідувачка тренувань.

Що відомо

Заняття проводять безоплатно.

У Слов‘янську розпочав роботу "Університет третього віку". Отримати знання за п’ятьма напрямками: цифровий, з вивчення психології, української та англійської мов мають можливість люди старшого віку Слов’янська. Їх на волонтерських засадах навчають викладачі Донбаського державного педагогічного університету. Вікова категорія відвідувачів університету 50+

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