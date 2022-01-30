У Запоріжжі відкрили Клуб української авторської пісні

У Запоріжжі презентували новостворений Клуб української авторської пісні. Захід за сприяння громадської організації “Запорозькі берегині” відбувся 29 січня в обласній науковій бібліотеці.

На відкритті побували місцеві поети-аматори, літератори та музиканти. Про це Суспільному повідомила голова громадської організації “Запорозькі берегині” Олена Шевчук.

"Цей клуб виник не випадково, бо ми проводимо безкоштовні курси з вивчення української мови і саме на цих курсах наші курсанти почали писати поезію. До нас прийшов відомий запорізький виконавець Володимир Козеровський, який теж надихнув нас на те, щоб збиратися всім разом, хто співає, хто пише пісні, хто створює поезію. Збиратися всім разом і демонструвати всьому світу найкращу українську мову", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Шевчук

"З 2014 року для мене це дуже актуально. Я не можу вже “другим языком петь”. Надихають мене тільки вірші. І тому я зараз співаю виключно українською мовою. Українські пісні, свої пісні на вірші виключно поетів запорізького краю", — каже бард Володимир Козеровський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Козеровський

"Ми будемо запрошувати сюди молодих талантів, співаків, хто пише вірші, молодь, всіх бажаючих, хто хоче свої таланти проявити. Приходьте до нас ми будемо дуже раді бачити вас у нашому клубі", — сказала волонтерка Ірина Соболєва.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Соболєва

За словами Олени Шевчук у планах організовувати виїзні концерти два рази на місяць аби популяризувати українську мову. Наразі триває підготовка творчого вечора для військових, які лікуються у запорізькому військовому шпиталі.

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