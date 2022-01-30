30 січня в Азовському морі розшукали двох рибалок, які 25 січня на риболовецькому судні "Волга" вийшли з Генічеська Херсонської області та не повернулися додому. Наразі вони у лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

За словами Антона Кориневича, двоє чоловіків вже на суші на території Херсонської області. Наразі вони перебувають у лікарні.

За попередньою інформацією, у їх катера міг заглухнути двигун і він дрейфував у морі.

Що відомо

29 січня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка.

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