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Мокрий сніг та хуртовини: черкаські синоптики прогнозують погіршення погоди
ПОГОДАРегіони

Мокрий сніг та хуртовини: черкаські синоптики прогнозують погіршення погоди

Анна Іщенко
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Мокрий сніг та хуртовини: черкаські синоптики прогнозують погіршення погоди pexels

На Черкащині 31 січня очікується погіршення погодних умов. Про це повідомив Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, впродовж доби очікуються хуртовини, мокрий сніг та пориви вітру. На дорогах - ожеледиця. Температура впродовж доби від 3º морозу до 2º тепла.

Мокрий сніг та хуртовини: черкаські синоптики прогнозують погіршення погодиЧеркаський обласний гідрометцентр

Черкаські синоптики попереджають про погіршення погоди

Синоптик пояснив, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності — "жовтому"Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту..

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