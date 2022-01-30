Мокрий сніг та хуртовини: черкаські синоптики прогнозують погіршення погоди

На Черкащині 31 січня очікується погіршення погодних умов. Про це повідомив Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, впродовж доби очікуються хуртовини, мокрий сніг та пориви вітру. На дорогах - ожеледиця. Температура впродовж доби від 3º морозу до 2º тепла.

Черкаський обласний гідрометцентр Черкаські синоптики попереджають про погіршення погоди

Синоптик пояснив, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності — "жовтому".

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