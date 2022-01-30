24-річний сумчанин Ярослав Лазаренко із дитинства захоплюється ілюзіонізмом. П'ять років тому він почав показувати фокуси широкій публіці.

"Я в 10 років зрозумів, що хочу бути фокусником. Закінчив університет, за освітою я інженер, але я ні дня не працював за фахом. Все одно думка про те, що я хочу розважати та дивувати людей, залишилася" – розповів Суспільному Ярослав.

В Україні є місце, де можна отримати диплом фокусника-ілюзіоніста. Це Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв. Але Ярослав пішов іншою дорогою.

"Я вважаю, що навчитися справі фокусника можна просто з допомогою Інтернету або читаючи книжки. Звичайно, ніхто не скасовував ту думку, що аматори часто кращі, ніж професіонали"

Показувати фокуси стало основною професією хлопця. "Дуже багато часу пройшло з того моменту, як я просто показував фокуси друзям, до того моменту, коли я почав заробляти на цьому гроші".

Фокуси, за словами Ярослава, – це така діяльність, яку треба відточувати кожного дня по кілька годин. Є дуже багато способів підзаробити фокуснику. Це виступи на будь-яких майданчиках, концертах та івентах.

"Однозначно, щоб фокус вдався, потрібно багато тренуватися. І справа не тільки, як гадають деякі люди, у спритності рук, справа ще і в психології та в цілому в настрої аудиторії", – ділиться Ярослав.

Цей жанр, за словами сумського фокусника, наполовину імпровізація. Фокус може бути продуманий від початку і до кінця, але коли працюєш із людьми, все може піти не по плану.

Фішка фокусів у тому, що зазвичай глядач не має жодної здогадки того, що буде відбуватися потім. Тому якщо фокусник раптом забув покласти монетку в карман, і вона не з'явиться, то для глядача це не буде проблемою, адже він і не очікував, що монетка повинна з'явитися.

Топ фокусів, які викликають саме вау-ефект для кожного різний. Ярослав вважає, що фокуси з грошима викликають саме такий ефект і ще фокуси із читанням думок. Це називається менталізм. Предметом для фокусів може бути будь-що. Це може бути колода карт, може бути монета, купюра. "Тому що магія всесильна".

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