“Goldsprints Party". У Вінниці відбулися перегони на велостанках

У Вінниці 30 січня провели перегони на велосипедах із фіксованою передачею. Захід проходив в одному з ресторанів міста. Про це Суспільному розповів співорганізатор "Goldsprints по-Вінницьки" Олександр Царевський.

Два велосипеди з однаковою гумою та тиском в ній, а також з однаковими шатунами та педалями встановили на ролерні тренажери із зафіксованим переднім колесом. Кожен двоколісний під’єднали до системи реєстрації результату OpenSprints та монітору.

Організували змагання Федерація Велосипедного Спорту м. Києва, St. Matras R.C. та ГО “Вінниця Мобільна”.

Учасники сплатили стартовий внесок у розмірі 200 гривень. Змагалися на дистанціях 300 та 500 метрів. Кожен гонщик мав 2 хвилини на підготовку, зокрема, налаштування велосипеда. У заїзді на 300 м фіксувався лише час учасників (без переможців в парах). Ті ж, хто показав найкращий результат, потрапили у чверть фіналу (півфінал для дівчат).

Трійку переможців нагородили призами.

Деталі згодом...

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