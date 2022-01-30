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На окупованій території зафіксували невідведену війскову техніку — СЦКК
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На окупованій території зафіксували невідведену війскову техніку — СЦКК

Антон Степура
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На окупованій території зафіксували невідведену війскову техніку — СЦКК фото: Штаб ООС

Українська сторона СЦКК зафіксувала розміщення нової військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє штаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби додатково виявлено розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей" — йдеться у повідомленні.

Додали, що на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано ще 7 одиниць техніки. А на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано ще 63 одиниці техніки.

Зазначають, що з серед зафіксованої техніки: танки, артилерійські установки, самохідні гаубиці, буксируванні артилерійські установки та ББМ.

Що відомо

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