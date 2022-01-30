На Львівщині через зупинку канатної дороги евакуйовували людей

У неділю, 30 січня, на горі Тростян у Стрийському районі зупинився крісельний підйомник. У цей час там перебували 8 людей. Їх евакуювували ртувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Про те, що зупинився підйомник, рятувальників повідомили о 12:05. На підйомнику у цей час було 7 людей, з них одна дитина. Їх евакуювали за допомогою альпіністського спорядження.

Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не травмувався.

На місці працювали 15 рятувальників та дві спецмашини.

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