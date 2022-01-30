30 січня у Миколаєві відбулось відкриття експозиції, присвяченої десятиріччю студії "ФотоКрок". Загалом на виставці представлені понад 80 робіт, над якими працювали 39 авторів віком від семи до 20-ти років.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова правління обласної організації Національної спілки фотохудожників України та керівниця студії Ірина Гузій.

Станом на січень 2022, за словами Ірини Гузій, у студії "ФотоКрок" займаються понад 50 дітей віком від семи до 17-ти років.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Натюрморти та портрети

"Десять років тому я випадково потрапила до Будинку дитячої творчості і вирішила сформувати гурток юних фотоаматорів. У мене було десять учнів і тоді я вважала, що це так, несерйозно, рік-два і може там чимось іншим займусь. Але діти це любов така, що на все життя. Тому мене це затягнуло і дітей стало більше", ― розповіла Ірина Гузій.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Фото Романа Литвиновича

На фотовиставці представлені три світлини 11-річного Романа Литвиновича. Серед них фото річки Інгул, зроблене у селі Пересадівка восени 2021 року. Говорить, світлину робить цілісною чоловік, який зображений на фото.

"Мені подобається фотографувати, щоб було гарно. Такі кадри дуже складно шукати, але коли ти їх знаходиш, вони за душу чіпляються і ти не можеш не сфотографувати", ― сказав Роман.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Чорно-білі світлини

Фотовиставка "10 років студії "ФотоКрок" експонується на другому поверсі кінотеатру "Батьківщина". Триватиме до 12 лютого. Вхід вільний.

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