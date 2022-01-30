30 січня у Миколаєві відбулось відкриття експозиції, присвяченої десятиріччю студії "ФотоКрок". Загалом на виставці представлені понад 80 робіт, над якими працювали 39 авторів віком від семи до 20-ти років.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова правління обласної організації Національної спілки фотохудожників України та керівниця студії Ірина Гузій.
Станом на січень 2022, за словами Ірини Гузій, у студії "ФотоКрок" займаються понад 50 дітей віком від семи до 17-ти років.
"Десять років тому я випадково потрапила до Будинку дитячої творчості і вирішила сформувати гурток юних фотоаматорів. У мене було десять учнів і тоді я вважала, що це так, несерйозно, рік-два і може там чимось іншим займусь. Але діти це любов така, що на все життя. Тому мене це затягнуло і дітей стало більше", ― розповіла Ірина Гузій.
На фотовиставці представлені три світлини 11-річного Романа Литвиновича. Серед них фото річки Інгул, зроблене у селі Пересадівка восени 2021 року. Говорить, світлину робить цілісною чоловік, який зображений на фото.
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"Мені подобається фотографувати, щоб було гарно. Такі кадри дуже складно шукати, але коли ти їх знаходиш, вони за душу чіпляються і ти не можеш не сфотографувати", ― сказав Роман.
Фотовиставка "10 років студії "ФотоКрок" експонується на другому поверсі кінотеатру "Батьківщина". Триватиме до 12 лютого. Вхід вільний.