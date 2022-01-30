Чернівецькі інженери отримали обладнання для проведення дослідів

Студенти та викладачі чернівецького національного університету виграла грант від школи інжинірингу Noosphere. Організація надала науковцям обладнання для проведення дослідів з хімії.

Про це у коментарі Суспільному сказав викладач університету Юрій Халавка.

Дослідженням займаються студенти, аспіранти університету та випускники Малої академії наук. Вони планують розробити пристрій, який дозволяє автоматично одержувати наночастинки з потрібними властивостями. До цього їх розробляли вручну, каже Юрій Халавка. Отримані наночастинки застосовують у роботі сонячної енергії, зокрема в теплицях та сонячних батареях.

За словами викладача, на умовах гранту надали комплектуючі — блок живлення, насоси, мікроконтролер та інші витратні матеріали. Ще частину запчастин студенти мають створити самостійно за допомогою 3D друку тощо. Юрій Халавка каже, що на парах учні лише теоретично вивчали, як зібрати таке устаткування, зараз мають можливість попрактикуватися.

Що відомо

Інжинірингова школа Noosphere – громадська організація, діяльність якої спрямована на підтримку STEM-освіти, популяризацію наукових досліджень та наукового підходу до створення інноваційних продуктів. Серед найбільш успішних розробок, реалізованих за допомогою організації — мобільний додаток "My Pol", система автоматизованого управління вогнем артилерії "ArtOS", система моніторингу якості повітря YourAirTest.

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