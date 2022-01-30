За добу на Закарпатті від COVID-19 вакцинували 947 людей

На Закарпатті упродовж 29 січня від COVID-19 вакцинували 947 людей. Про це повідомляють на сайті вакцинації.
Першу дозу щеплення отримали за добу 436 людей. Повністю вакцинувалися — 417 людей. Додаткове щеплення 29 січня на Закарпатті отримали дві особи. 92 — отримали бустерну дозу.
Від початку вакцинальної кампанії в Закарпатській області зробили 656 332 щеплень.
- першою дозою 352 767 людей;
- другою дозою 297 806 людей;
- додатковою дозою 211 людей;
- бустерною дозою 5 548 людей.
Що відомо:
- За добу в Україні виявили 24,5 тисячі хворих на COVID-19. Які регіони у лідерах.
- Дві "червоні" та 16 "помаранчевих" областей. МОЗ оновило карантинне зонування.
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.