З ночі 29 січня на автодорогах області дорожнє покриття розчищали 82 одиниці техніки, завдяки чому на ранок 30 січня вдалося забезпечити проїзд дорогами державного значення. Про це Суспільному розповіла речниця Служби автодоріг області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, техніка працює у посиленому режимі, але водіїв все одно просять у найближчу добу не сідати за кермо без нагальної потреби.

"Крім того, що постійно іде сніг, також спостерігаються сильні пориви вітру – з цих причин дорожнє покриття поступово засипає, хоча наші працівники постійно його очищають. Синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів за секунду на 30 та 31 січня. Рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, тому ми радимо водіям утриматися від поїздок або ж врахувати погодну ситуацію при плануванні подорожі автівкою. Не забувайте дотримуватися правил – користуйтеся пасками безпеки, не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся дистанції", – каже Світлана Чернях-Кондрацька.

Фото: Суспільне Житомир Світлана Чернях-Кондрацька каже, що дороги постійно чистять, але їх все ж засипає снігом

Також дорожники просять водіїв скористатися місцями для відстою транспорту, аби дати можливість техніці розчистити проїжджу частину. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Служби автодоріг за телефоном (0412) 43 42 80.

Перелік місць відстою транспортних засобів у розрізі автомобільних доріг загального користування можна знайти тут.

Що відомо

За даними Укргідрометцентру, поблизу Ісландії утворився новий циклон, який рухатиметься Європою впродовж 28-29 січня та поширить свій вплив на територію України. Це призведе до погіршення погодних умов, спричинивши поривчастий вітер і снігопади на заході та півночі країни.

Упродовж 30-31 січня в Україні синоптики прогнозують хуртовини та ожеледицю, що може призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

30 січня рятувальники двічі витягували автомобілі швидкої допомоги, котрі застрягли у заметах на узбіччі доріг на Романівщині та у Новограді-Волинському.

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