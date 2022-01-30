За які гранти можуть поборотися жителі Рівненщини. В ОДА оприлюднили список

Жителі Рівненської області можуть взяти участь у понад восьми десятках грантів. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Деякі гранти мають термін подачі до грудня 2023 року.

У переліку грантів – обласні, всеукраїнські, міжнародні та європейські. Гранти пропонують на розвиток науки та освіти, культури, підтримку громадських організацій, економіки, урбаністики, інфраструктури тощо.

З-поміж грантів на науку та освіту – стипендії на навчання, наукову діяльність та впровадження освітніх проєктів у Фландрії, Франції, Україні, Швеції, Австрії, Італії та Туреччині. У переліку також єврошколи та програми для здобуття навичок лідерства

Гранти на культуру містять премії від ЄС та України, інвестування у стартапи, стипендії для митців, дизайнерів та архітекторів. У переліку також програми порятунку культурної спадщини, яка опинилась під загрозою знищення.

Грантові та кредитні програми, спрямовані на екологію, пов'язані, передусім з енергоефективністю, чистим виробництвом, сортуванням відходів, а також з екоосвітою.

З-поміж європейських та міжнародних грантів – конкурси проєктів євроклубів, допомога на розвиток міст, людської безпеки, молодіжних організацій, підтримка інновацій.

Гранти на економіку містять підтримку краудфандингу, бізнес-інкубаторів, стартапів, управлінських кадрів, молодих підприємців, приватному сектору та ініціатив глобального значення.

У переліку також є гранти для ЗМІ, кіноіндустрії, благодійних організацій, волонтерів, медичної галузі, громадських ініціатив.

Повний перелік конкурсів та грантів можна подивитися ТУТ.

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