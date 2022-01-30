Ігрові приставки різних моделей, геймпади та домашні гаджети загальною вартістю понад 800 000 грн вилучили митники у водія. Про це Суспільному письмово повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Подія сталася ввечері 29 січня на митному посту "Малий Березний" поблизу кордону зі Словаччиною.

Речниця повідомила, що мікроавтобусом керував 28-річний мешканець Тячівського району. Чоловік не повідомив митникам, що перевозить таку кількість ігрових приставок та не задекларував товар.

"Митники вивели транспортний засіб із загального потоку в бокс поглибленого огляду. У багажному відділі серед особистих речей інспектори виявили 148 ігрових приставок та геймпадів. Чоловік повідомив митників, що товар йому не належить. Провезти багаж із Чехії в Україну його попросив знайомий", — повідомила речниця.

Виявилений товар у чоловіка вилучили. Остаточну вартість встановлюватиме експерт. За порушення процедури митного контролю передбачений штраф 1700 грн (ст.471 Митного кодексу України).

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